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НХЛ

Хоккеист "Вашингтона" Оши рассказал о причинах столкновения с вратарем команды Самсоновым

На 30-й секунде первого периода матча против "Нью-Йорк Айлендерс" Самсонов столкнулся с Оши и получил удар по голове, из-за чего был вынужден на некоторое время покинуть лед
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 2 ареля. Причиной столкновения нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Ти Джея Оши с российским вратарем команды Ильей Самсоновым на первой минуте матча регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс" стало недопонимание между игроками. Об этом заявил Оши, комментарий которого приводит журналистка газеты The Washington Post Саманта Пелл.

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На 30-й секунде первого периода Самсонов столкнулся с Оши и получил удар по голове. Россиянин отправился в раздевалку, его заменил Витек Ванечек. Самсонов вернулся на лед на 17-й минуте при счете 2:1 в пользу "Айлендерс". Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу команды из Нью-Йорка, россиянин пропустил шесть голов и отбил 18 бросков.

"Просто небольшое недопонимание, касающееся игры с шайбой, - отметил Оши. - Полагаю, Самсонов думал, что просто выбросит ее. Я же думал, что он собирался ее оставить. Очевидно, чувствую себя ужасно".

"Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 50 очков после 36 матчей.

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