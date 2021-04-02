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Зимние олимпийские виды спорта

Команда СЗФО с Большуновым в составе стала первой в эстафете на чемпионате России

Второе место заняла команда Тюменской области, третьей финишировала команда Республики Коми
Александр Большунов EPA-EFE/Vidar Ruud
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/Vidar Ruud

ТЮМЕНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Лыжники Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин и Александр Большунов, представляющие команду СЗФО, заняли первое место в эстафете на чемпионате России в Тюмени.

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Спортмены преодолели дистанцию за 1 час 44 минуты 02,4 секунды. Второе место заняла команда Тюменской области в составе Глеба Ретивых, Евгения Белова, Дениса Спицова и Ивана Якимушкина (отставание - 35,4 секунды). Третьей финишировала команда Республики Коми в составе Станислава Волженцева, Ильи Семикова, Ильи Порошкина, Ермила Вокуева (+1.20,7).

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку "Тур де Ски", а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне). Для Большунова эта золотая медаль стала четвертой на чемпионате России в Тюмени, ранее он выиграл спринтерскую гонку, скиатлон и командный спринт вместе с Терентьевым.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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