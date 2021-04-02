Спортивный директор "Зенита" Рибалта покинет клуб в апреле

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта покинет футбольный клуб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Зенита".

Ранее об уходе испанца сообщил портал "Спорт 24".

"Информация соответствует действительности. Контракт Рибалты заканчивается в конце текущего сезона, но он попросил отпустить его раньше - в апреле", - говорится в сообщении.

"Что касается позиции спортивного директора, то в "Зените" есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем, имя следующего главы спортивного направления вы скоро узнаете", - добавил собеседник агентства.

Рибалта стал спортивным директором "Зенита" в конце июля 2018 года, перейдя из "Манчестер Юнайтед", где он занимал пост главного скаута. До этого испанец работал в "Ювентусе".