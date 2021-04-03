Четырьмя матчами стартует 24-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 3 апреля. Чемпионат Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится после паузы на игры сборных четырьмя матчами в субботу. Предыдущий тур чемпионата России завершился 19 марта.
В стартовой встрече 24-го тура волгоградский "Ротор" примет московский "Локомотив". Железнодорожники после зимней паузы не теряют очков в премьер-лиге, одержав победы по всех четырех встречах. Благодаря этому команда Марко Николича поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. "Ротор" после 23 туров занимает 13-е место с 18 очками и находится в зоне переходных матчей за право остаться в лиге на следующий сезон.
Отставание от 12-й строчки, гарантирующей место в лиге на следующий сезон, составляет восемь очков, отрыв от зоны прямого вылета - четыре очка. В прошлом туре команда из Волгограда на своем поле была разгромлена "Ростовом" (0:4). 20 марта клуб объявил о назначении Юрия Батуренко на пост главного тренера вместо уволенного Александра Хацкевича, однако у Батуренко отсутствует лицензия Pro, необходимая для работы на посту главного тренера в клубах премьер-лиги. Формально эту должность будет занимать Хасанби Биджиев.
"Локомотив" по-прежнему имеет проблемы с составом. Из-за травм в предстоящем матче не сыграют нападающий Зе Луиш, полузащитник Антон Миранчук и защитник Владислав Игнатьев. "Ротор" будет вынужден обойтись без основного центрального защитника Соломона Кверквелии, который находится в команде в аренде из "Локомотива". В матче первого круга волгоградцы одержали сенсационную выездную победу со счетом 2:1.
В субботу свои матчи проведут еще четыре команды, ведущие борьбу за попадание в зону еврокубков. В Казани занимающий восьмое место "Рубин" (37 очков) примет идущий четвертым "Сочи" (40). Южане не могут одержать победу в премьер-лиге на протяжении семи выездных игр подряд, но в шести последних матчах чемпионата из семи сумели не пропустить в свои ворота. "Рубин" постарается реабилитироваться перед своими болельщиками за домашнее поражение в прошлом туре от "Химок" (1:3).
Идущий на десятом месте "Краснодар" (34) примет "Ахмат" (29). Команде Мурада Мусаева необходимо побеждать, чтобы остаться в борьбе за попадание в еврокубки. "Краснодару" не смогут помочь дисквалифицированный защитник Кайо и травмированный фланговый игрок Кристиан Рамирес. В заключительной встрече субботы московское "Динамо", идущее на шестой строчке (39) примет "Уфу", которая занимает предпоследнее, 15-е место с 14 очками.
Карпин против "Спартака"
В центральном матче 24-го тура "Ростов" в воскресенье примет "Спартак". Команда с берегов Дона с 37 очками занимает седьмое место в таблице, "Спартак" набрал 44 очка и идет вторым. Красно-белые одержали три победы подряд, забив в ворота "Краснодара", "Динамо" и "Урала" 13 мячей и сократили отставание от лидирующего "Зенита" до четырех очков.
"Ростов" в последние годы является одним из самых неудобных соперников для "Спартака". Последний раз в рамках чемпионата России в Ростове-на-Дону красно-белые побеждали в сезоне-2013/14. В матче первого круга нынешнего сезона в Москве "Ростов" также одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Павла Мамаева, который не сыграет в предстоящем матче из-за травмы.
Под руководством Валерия Карпина, отдавшего "Спартаку" четыре года игровой карьеры и пять лет тренерской, "Ростов" удачно играет с красно-белыми. В рамках чемпионатов России ростовчане трижды подряд обыгрывают столичную команду на "Открытие банк арене". Всего в шести играх РПЛ против "Спартака" коллектив с берегов Дона одержал четыре победы при одной ничьей и одном поражении. Под руководством Карпина красно-белые дважды становились серебряными призерами чемпионата - в 2009 и 2012 году. Специалист также работал в "Спартаке" генеральным директором.
Красно-белые в предстоящем матче не смогут рассчитывать на дисквалифицированного защитника Илью Кутепова. На этой неделе в Ростове-на-Дону ослабили ограничения, поэтому встречу смогут посетить 75% болельщиков от вместимости стадиона (43 472 зрителя).
В случае потери очков красно-белые практически выпадут из чемпионской гонки с "Зенитом", который в 24-м туре 5 апреля примет "Химки". Подмосковная команда выиграла пять из последних шести матчей в премьер-лиге. Как сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, в состав его команды готовы вернуться восстановившиеся после травмы Малком и Себастьян Дриусси.
Дебют Олича
Московский ЦСКА после поражения от "Зенита" (2:3) по обоюдному согласию сторон расторг контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Его сменил бывший игрок ЦСКА, хорват Ивица Олич. Олич выступал за армейцев с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА. За ЦСКА хорват провел 116 матчей и забил 44 гола.
С 2017 года Олич был помощником главного тренера сборной Хорватии и на этом посту привел команду к серебряным медалям чемпионата мира 2018 года в России. После назначения главным тренером армейцев Олич покинул национальную команду. Дебютировать в новом статусе Оличу предстоит гостевым матчем с аутсайдером чемпионата "Тамбовом" 4 апреля. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 23 матчах.
Испытывающий финансовые проблемы "Тамбов" не набрал ни одного очка после зимней паузы и проиграл 10 из последних 11 матчей. РФС сообщил, что проводит проверку на предмет возможного участия ряда игроков "Тамбова" в договорных матчах. По этому делу были опрошены полузащитник Дмитрий Герман и нападающий Александр Еркин, которые отстранены от тренировок с командой.
"Тамбов" проведет первую домашнюю игру со зрителями с 1 ноября 2020. В Саранске допускается присутствие 30-50% зрителей от вместимости арены, которая составляет 44 тыс. человек.
В еще одном матче субботы сыграют "Урал" и тульский "Арсенал".