Четырьмя матчами стартует 24-й тур чемпионата России по футболу

В стартовой встрече 24-го тура волгоградский "Ротор" примет московский "Локомотив". Железнодорожники после зимней паузы не теряют очков в премьер-лиге, одержав победы по всех четырех встречах. Благодаря этому команда Марко Николича поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. "Ротор" после 23 туров занимает 13-е место с 18 очками и находится в зоне переходных матчей за право остаться в лиге на следующий сезон.

Отставание от 12-й строчки, гарантирующей место в лиге на следующий сезон, составляет восемь очков, отрыв от зоны прямого вылета - четыре очка. В прошлом туре команда из Волгограда на своем поле была разгромлена "Ростовом" (0:4). 20 марта клуб объявил о назначении Юрия Батуренко на пост главного тренера вместо уволенного Александра Хацкевича, однако у Батуренко отсутствует лицензия Pro, необходимая для работы на посту главного тренера в клубах премьер-лиги. Формально эту должность будет занимать Хасанби Биджиев.

"Локомотив" по-прежнему имеет проблемы с составом. Из-за травм в предстоящем матче не сыграют нападающий Зе Луиш, полузащитник Антон Миранчук и защитник Владислав Игнатьев. "Ротор" будет вынужден обойтись без основного центрального защитника Соломона Кверквелии, который находится в команде в аренде из "Локомотива". В матче первого круга волгоградцы одержали сенсационную выездную победу со счетом 2:1.

В субботу свои матчи проведут еще четыре команды, ведущие борьбу за попадание в зону еврокубков. В Казани занимающий восьмое место "Рубин" (37 очков) примет идущий четвертым "Сочи" (40). Южане не могут одержать победу в премьер-лиге на протяжении семи выездных игр подряд, но в шести последних матчах чемпионата из семи сумели не пропустить в свои ворота. "Рубин" постарается реабилитироваться перед своими болельщиками за домашнее поражение в прошлом туре от "Химок" (1:3).

Идущий на десятом месте "Краснодар" (34) примет "Ахмат" (29). Команде Мурада Мусаева необходимо побеждать, чтобы остаться в борьбе за попадание в еврокубки. "Краснодару" не смогут помочь дисквалифицированный защитник Кайо и травмированный фланговый игрок Кристиан Рамирес. В заключительной встрече субботы московское "Динамо", идущее на шестой строчке (39) примет "Уфу", которая занимает предпоследнее, 15-е место с 14 очками.

Карпин против "Спартака"

В центральном матче 24-го тура "Ростов" в воскресенье примет "Спартак". Команда с берегов Дона с 37 очками занимает седьмое место в таблице, "Спартак" набрал 44 очка и идет вторым. Красно-белые одержали три победы подряд, забив в ворота "Краснодара", "Динамо" и "Урала" 13 мячей и сократили отставание от лидирующего "Зенита" до четырех очков.