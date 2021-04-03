Глава Федерации тяжелой атлетики России Агапитов открыл чемпионат Европы в Москве

"Я желаю успехов всем спортсменам, чтобы они смогли завоевать лицензии. Надеюсь, здесь будет установлено много рекордов. И очень важно, что этот турнир будет посвящен памяти выдающего спортсмена Юрия Власова", - подчеркнул министр спорта.

"Позвольте поздравить вас с началом чемпионата Европы по тяжелой атлетике, - обратился к спортсменам и тренерам Матыцин. - Все мы вместе прошли непростой путь, турнир несколько раз переносился. Но мы шли вместе, друг другу помогали и продолжали быть единой спортивной семьей. Россия была, есть и будет надежным партнером мирового спорта".

Кондаранцев отметил, что жители Москвы очень любят спорт, в том числе тяжелую атлетику. "Мы умеем организовывать большие международные соревнования. К сожалению, в этот раз в зале не будет зрителей, но с экранов телевизоров они смогут увидеть всю красоту и мощь этого замечательного вида спорта. Уважаемые гости, я надеюсь, что вы убедитесь в гостеприимстве Москвы", - сказал руководитель спортивного департамента столицы.

"Два года мы потратили на то, чтобы встретиться здесь. Как сказал сегодня господин Аккус, мы вывели соревнования на совсем иной уровень. Ситуация с пандемией и события в международной федерации провели определенную черту. Мы продолжаем развивать тяжелую атлетику, оставив все за той чертой. Это новая эра тяжелой атлетики", - подчеркнул Агапитов, который в конце церемонии на правах хозяина соревнований объявил московский чемпионат Европы открытым.

Спустя 38 лет

В предыдущий раз Россия принимала у себя сильнейших тяжелоатлетов Европы в 2011 году, тогда местом проведения турнира была Казань. Москва принимала чемпионаты Европы в 1964, 1975 и 1983 годах, причем в двух последних случаях континентальные первенства проводились в рамках мировых. Первоначально чемпионат Европы в Москве должен был пройти в апреле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир несколько раз переносился.

Планируется, что в турнире, который пройдет с 3 по 11 апреля без зрителей, примут участие 315 спортсменов (160 женщин и 155 мужчин) из 38 стран Европы.

За два дня до начала соревнований в Москве состоялся выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики, по итогам которого пост первого вице-президента организации занял Агапитов. Чемпионат Европы станет для представителя России первым серьезным испытанием на новом посту.