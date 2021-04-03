Глава Федерации тяжелой атлетики России Агапитов открыл чемпионат Европы в Москве

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия московского чемпионата Европы по тяжелой атлетике состоялась во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Право объявить о начале соревнований было предоставлено президенту Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максиму Агапитову.
Почетными гостями церемонии были министр спорта РФ Олег Матыцин, руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, глава Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Хасан Аккус и Агапитов, который также занимает пост первого вице-президента EWF.
"Позвольте поздравить вас с началом чемпионата Европы по тяжелой атлетике, - обратился к спортсменам и тренерам Матыцин. - Все мы вместе прошли непростой путь, турнир несколько раз переносился. Но мы шли вместе, друг другу помогали и продолжали быть единой спортивной семьей. Россия была, есть и будет надежным партнером мирового спорта".
"Я желаю успехов всем спортсменам, чтобы они смогли завоевать лицензии. Надеюсь, здесь будет установлено много рекордов. И очень важно, что этот турнир будет посвящен памяти выдающего спортсмена Юрия Власова", - подчеркнул министр спорта.
Кондаранцев отметил, что жители Москвы очень любят спорт, в том числе тяжелую атлетику. "Мы умеем организовывать большие международные соревнования. К сожалению, в этот раз в зале не будет зрителей, но с экранов телевизоров они смогут увидеть всю красоту и мощь этого замечательного вида спорта. Уважаемые гости, я надеюсь, что вы убедитесь в гостеприимстве Москвы", - сказал руководитель спортивного департамента столицы.
"Два года мы потратили на то, чтобы встретиться здесь. Как сказал сегодня господин Аккус, мы вывели соревнования на совсем иной уровень. Ситуация с пандемией и события в международной федерации провели определенную черту. Мы продолжаем развивать тяжелую атлетику, оставив все за той чертой. Это новая эра тяжелой атлетики", - подчеркнул Агапитов, который в конце церемонии на правах хозяина соревнований объявил московский чемпионат Европы открытым.
Спустя 38 лет
В предыдущий раз Россия принимала у себя сильнейших тяжелоатлетов Европы в 2011 году, тогда местом проведения турнира была Казань. Москва принимала чемпионаты Европы в 1964, 1975 и 1983 годах, причем в двух последних случаях континентальные первенства проводились в рамках мировых. Первоначально чемпионат Европы в Москве должен был пройти в апреле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир несколько раз переносился.
Планируется, что в турнире, который пройдет с 3 по 11 апреля без зрителей, примут участие 315 спортсменов (160 женщин и 155 мужчин) из 38 стран Европы.
За два дня до начала соревнований в Москве состоялся выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики, по итогам которого пост первого вице-президента организации занял Агапитов. Чемпионат Европы станет для представителя России первым серьезным испытанием на новом посту.