"Динамо" разгромило "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" обыграли "Уфу" со счетом 4:0 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 10 016 зрителей.
Голы забили Даниил Лесовой (10-я минута), Константин Тюкавин (28), Роман Нойштедтер (52) и Николай Комличенко (61, с пенальти).
"Динамо" поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 24 матчах. "Уфа" потерпела третье поражение подряд и идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 14 очков.
В следующем туре подопечные Сандро Шварца 11 апреля дома примут екатеринбургский "Урал", а 8 апреля в гостях встретятся с самарскими "Крыльями Советов" в четвертьфинале Бетсити - Кубка России. "Уфа" в 25-м туре РПЛ 10 апреля на своем поле сыграет с грозненским "Ахматом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|23
|14
|6
|3
|53-21
|48
|2
|Спартак
|23
|13
|5
|5
|46-26
|44
|3
|Локомотив
|24
|13
|4
|7
|32-26
|43
|4
|Динамо
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|5
|Рубин
|24
|12
|4
|8
|33-29
|40
|6
|Сочи
|24
|11
|7
|6
|38-26
|40
|7
|ЦСКА
|23
|12
|4
|7
|40-24
|40
|8
|Ростов
|23
|11
|4
|8
|30-23
|37
|9
|Химки
|23
|10
|5
|8
|30-32
|35
|10
|Краснодар
|24
|10
|4
|10
|44-35
|34
|11
|Ахмат
|24
|9
|5
|10
|27-29
|32
|12
|Урал
|23
|5
|11
|7
|20-30
|26
|13
|Ротор
|24
|4
|6
|14
|12-38
|18
|14
|Арсенал
|23
|4
|5
|14
|19-40
|17
|15
|Уфа
|24
|3
|5
|16
|15-41
|14
|16
|Тамбов
|23
|3
|4
|16
|14-43
|13