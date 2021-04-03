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Футбол в России

"Динамо" разгромило "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу бело-голубых
Константин Тюкавин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Константин Тюкавин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" обыграли "Уфу" со счетом 4:0 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 10 016 зрителей.

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Голы забили Даниил Лесовой (10-я минута), Константин Тюкавин (28), Роман Нойштедтер (52) и Николай Комличенко (61, с пенальти).

"Динамо" поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 24 матчах. "Уфа" потерпела третье поражение подряд и идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре подопечные Сандро Шварца 11 апреля дома примут екатеринбургский "Урал", а 8 апреля в гостях встретятся с самарскими "Крыльями Советов" в четвертьфинале Бетсити - Кубка России. "Уфа" в 25-м туре РПЛ 10 апреля на своем поле сыграет с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит23146353-2148
2Спартак23135546-2644
3Локомотив24134732-2643
4Динамо24133836-2642
5Рубин24124833-2940
6Сочи24117638-2640
7ЦСКА23124740-2440
8Ростов23114830-2337
9Химки23105830-3235
10Краснодар241041044-3534
11Ахмат24951027-2932
12Урал23511720-3026
13Ротор24461412-3818
14Арсенал23451419-4017
15Уфа24351615-4114
16Тамбов23341614-4313

 

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