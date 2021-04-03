"Динамо" разгромило "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" обыграли "Уфу" со счетом 4:0 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 10 016 зрителей.

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Голы забили Даниил Лесовой (10-я минута), Константин Тюкавин (28), Роман Нойштедтер (52) и Николай Комличенко (61, с пенальти).

"Динамо" поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 24 матчах. "Уфа" потерпела третье поражение подряд и идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре подопечные Сандро Шварца 11 апреля дома примут екатеринбургский "Урал", а 8 апреля в гостях встретятся с самарскими "Крыльями Советов" в четвертьфинале Бетсити - Кубка России. "Уфа" в 25-м туре РПЛ 10 апреля на своем поле сыграет с грозненским "Ахматом".