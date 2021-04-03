Главный тренер "Уфы" Рахимов заявил, что подаст в отставку

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов обсудит с руководством футбольного клуба свою отставку с поста главного тренера. Об этом Рахимов заявил на пресс-конференции.

В субботу "Уфа" на выезде уступила московскому "Динамо" со счетом 0:4 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"В любом случае нужно встряхнуть команду. Наверное, сейчас я все-таки скажу руководству о том, что это нужно сделать. Может быть, как раз смена на тренерском мостике даст какой-то импульс и встряхнет команду. Может быть, снимет какой-то стресс в команде, чтобы они по-другому провели решающие матчи", - отметил Рахимов.

"Ждать нечего, заявлять мы никого не можем. А вот это нужно сделать. Посмотрим, как это будет, но я для себя такое решение уже принял", - добавил главный тренер "Уфы".

После 24 туров "Уфа" набрала 14 очков и занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ.