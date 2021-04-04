Шалимов считает, что "Краснодар" не планировал расставаться с Мусаевым

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" не планировал расставаться с главным тренером Мурадом Мусаевым до подачи им заявления об отставке. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер "Краснодара" Игорь Шалимов.

Мусаев подал в отставку в субботу после разгромного домашнего поражения от грозненского "Ахмата" (0:5) в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Руководство клуба приняло его заявление. Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что главным кандидатом на замену является бывший наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

"Думаю, что если бы заявления от Мусаева не было, то в "Краснодаре" Виктора Гончаренко не рассматривали бы, - сказал Шалимов. - Я думаю, что они так же бы продолжали работу с Мусаевым. Так как это [отставка] произошло, то, наверное, из свободных русскоязычных тренеров Гончаренко является одним из вариантов".

"До конца сезона может доработать один из помощников Мусаева. Я знаю, что у него есть опытный помощник, который в "Краснодаре" давно работает. Думаю, что он доведет команду, потому что "Краснодар" уже ничем не рискует и в Лигу Европы не попадет", - добавил Шалимов.

После зимней паузы "Краснодар" провел восемь матчей, в которых потерпел шесть поражений. Клуб вылетел из Лиги Европы, дважды проиграв хорватскому "Динамо" из Загреба в 1/16 финала, а также завершил борьбу в Бетсити - Кубке России, уступив в матче 1/8 финала "Сочи".

"Краснодар" после 24 туров идет на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Мусаев возглавлял команду с 2018 года, в 2020-м он получил лицензию Pro и был официально назначен главным тренером клуба. Под руководством Мусаева "Краснодар" дважды занимал третье место в чемпионате России и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.