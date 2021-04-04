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Футбол в России

Президент "Урала": расслабляться рано, клуб еще не обеспечил сохранение прописки в РПЛ

Григорий Иванов при этом отметил, что подняться выше 12-го места команде будет непросто
Президент "Урала" Григорий Иванов Донат Сорокин/ТАСС
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Президент "Урала" Григорий Иванов
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" не должны расслабляться в ближайших матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги, потому что еще окончательно не обеспечено место в лиге на следующий сезон. Об этом ТАСС заявил президент "Урала" Григорий Иванов.

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"Мы пока не обеспечили [место в РПЛ на следующий сезон], пока есть шансы нас догнать, люди будут стараться нас догнать, - сказал Иванов. - У нас еще сложные игры, пока мы не расслабляемся, будем стараться как можно больше набирать очков. В прошлом году мы набрали 35 очков, сейчас у нас 29. Тяжело подниматься, потому что выше нас "Ахмат" и "Краснодар".

"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 24 матчах. "Арсенал" идет на 14-й строчке, имея в активе 17 очков.

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