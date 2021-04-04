Директор клуба "Знамя труда" рассказал подробности смерти 18-летнего футболиста

ТАСС, 4 апреля. Футболисту подмосковного клуба "Знамя труда" Никите Сидорову, скончавшемуся во время матча, пытались оказать первую помощь, медики оперативно прибыли на стадион. Об этом телеканалу "360" рассказал директор футбольного клуба из Орехово-Зуева Михаил Пузанов.

В воскресенье игрок молодежной команды клуба 18-летний Никита Сидоров умер во время игры на местном стадионе "Торпедо". Футболист вышел на замену во втором тайме, через пять минут ему стало плохо и он потерял сознание.

"На поле тут же выбежали тренер и врач, который присутствовал на игре, чтобы оказать необходимую помощь, вслед за ними бросился отец футболиста, - сказал Пузанов. - Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него, но, к сожалению, потеряли парня. Все боролись за него до конца, парень был здоровее всех".