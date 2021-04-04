Соболев заявил, что ему было эмоционально тяжело в матче с "Ростовом" после игр за сборную

ТАСС, 4 апреля. Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев отметил, что ему было эмоционально тяжело играть в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом" после выступления за сборную России. Об этом Соболев рассказал журналистам.

"Спартак" впервые с 2013 года одержал гостевую победу над "Ростовом" в РПЛ

Встреча 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в Ростове-на-Дону завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. Соболев забил два мяча.

"Если по-честному, когда приезжаешь после сборной, немножко тяжеловато эмоционально. Сборная всегда так на тебя влияет, когда выходишь на игру [за клуб], нужно из себя вытаскивать эти эмоции. Сегодня первые 10-15 минут на автомате как будто бегал, а потом уже завелся, нашел в себе силы, эмоции и просто играл", - отметил Соболев.

"Ростов" - хорошая команда, играет дома, забили нам два мяча. Хорошо, что забили до перерыва и ушли при равном счете. Но в перерыве я знал, что забьем еще и выиграем", - добавил футболист.

"Спартак" одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 24 матчах, отставая от "Зенита" на одно очко. В следующем туре красно-белые 11 апреля сыграют в гостях с "Локомотивом".