Определились победители юношеского первенства России по фигурному катанию

ТАСС, 5 апреля. Стали известны победители юношеского первенства России по фигурному катанию. Соревнования прошли в Сочи.

Российские фигуристы выиграли три золотые медали чемпионата мира

Тотальное превосходство. Российские фигуристы выиграли три золотые медали чемпионата мира

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В женском одиночном катании победу одержала Елизавета Осокина из Татарстана, в сумме за два проката она показала результат 193,82 балла. Второе место заняла представляющая Тверскую область Алина Горбачева (192,57), третьей стала Дарья Садкова из Республики Марий Эл (190,29).

В мужском катании победил Андрей Анисимов из Москвы (248,52), второе место занял представитель Санкт-Петербурга Семен Соловьев (230,30), третье - москвич Николай Колесников (228,43).

В соревнованиях спортивных пар победу праздновали представители Пермского края Алина Расковалова и Артем Бутаев (177,94), второе место заняли петербуржцы Екатерина Сторублевцева и Артем Грицаенко (175,60), третьими стали спортсмены из Пермского края Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (167,91).

Москвичи Софья Леонтьева и Даниил Горелкин победили в соревновании танцевальных дуэтов (163,90), вторыми стали Ольга Мамченкова и Марк Волков из Самарской области (162,27), бронзовая награда досталась представителям Москвы Анне Румак и Глебу Гончарову (155,33).

В одиночном катании принимали участие спортсмены 2004 года рождения и младше, в парном катании и танцах на льду партнеры могли быть максимум 2002 года рождения, партнерши - 2004-го.