Терюшков объяснил потерей концентрации голы в ворота "Химок" в добавленное время

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков считает, что футбольный клуб "Химки" оказал достойное сопротивление чемпиону страны "Зениту" в гостевом матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. В беседе с ТАСС он допустил, что мячи в компенсированное время были пропущены из-за потери концентрации.

В понедельник "Химки" в гостях уступили "Зениту" со счетом 0:2, прервав 10-матчевую серию без поражений. Первый гол был забит в компенсированное к первому тайму время, второй - в добавленное ко второму.

"Чемпион есть чемпион, наша 10-матчевая серия, к сожалению, прервалась, - сказал Терюшков. - Потеря концентрации, наверное, в добавленное время что в первом, что во втором тайме вылилась в два пропущенных мяча. У нас тоже были моменты: и [Резиуан] Мирзов, и [Павел] Могилевец могли забить. За команду точно не стыдно".

Терюшков не стал выделять заслуги отдельных футболистов команды. "Команда играла с чемпионом, порой даже не уступала, но в любом случае что не имя в "Зените", то член сборной, и не только России. Играли достойно, чемпион смотрелся сильнее, обидно, но идем дальше, это все-таки "Зенит". Отмечать никого не хотелось бы, все игроки показали себя лидерами, команда была цельной. Следующая игра с "Тамбовом" дома, будем настраиваться на нее", - отметил он.

"Химки" занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. "Зенит" лидирует, набрав 51 очко и на четыре очка опережая идущий вторым "Спартак".