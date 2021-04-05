Агапитов назвал штангиста Гараева "олимпийской надеждой на 2024 год"

В весовой категории до 67 кг 21-летний россиянин занял четвертое место, показав суммарный вес 314 кг. Представитель Турции Мухаммед Озбек завоевал золотую медаль с результатом 323 кг.

"Сегодня тренеры снизили заявочный вес в толчке с 168 на 167 кг, значит, изначально что-то пошло не так. Что именно, я пока не знаю, но, очевидно, решение было принято неспроста. Зульфат сегодня поднял все, на что был сегодня способен. Но это спорт, где побеждает сильнейший, и сегодня удача улыбнулась не нам", - сказал Агапитов.

"Я больше чем уверен в нем, это наша будущая звездочка, ведь он очень перспективный спортсмен, потому что прибавляет из года в год. От главного тренера сборной (Глеба Писаревского - прим. ТАСС) я слышал о нем самые хорошие отзывы, о его серьезном отношении к тренировкам, дисциплине, - добавил Агапитов. - Все это дает нам надежду на то, что этот спортсмен в будущем еще покажет себя. Однозначно, это наша олимпийская надежда на 2024 год".

Гараев отметил, что чемпионат Европы стал крупнейшим стартом в его карьере. "В рывке я отработал свое, но в толчке, видимо, переволновался, все-таки это первый в моей карьере такой крупный старт. Чуть подгорел, наверно, поэтому и ноги не очень хорошо себя чувствовали. В толчке я был и к большим весам готов, но сегодня немного не хватило, но травм никаких не было. Теперь будем готовиться дальше, впереди ноябрьский чемпионат мира", - сказал он.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Москве с 3 по 11 апреля.