Штангистка Анзорова рассказала, что помешало ей выступить лучше на чемпионате Европы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике Анастасия Анзорова считает, что ей немного не хватило характера для того, чтобы выступить лучше на турнире в Москве. Об этом спортсменка рассказал журналистам.

Анзорова, выступающая в весовой категории до 64 кг, в сумме показала результат 222 кг (100 кг в рывке + 122 кг в толчке). Четырехкратной чемпионкой Европы стала представительница Румынии Лоредана Тома (244), второе место заняла британка Сара Дэвис (230). Россиянка Яна Кондрашова стала восьмой (209).

"Это было мое первое выступление на таком высоком уровне, поэтому я довольна бронзовой медалью. Почему не удалось подняться выше? Не хватило характера, наверно, поэтому я и не сделала последний подход. А именно в такие, решающие моменты человек должен проявлять характер", - сказала Анзорова.

"Возможно, я допустила техническую ошибку, такое тоже бывает. Но в целом, повторюсь, получилось неплохо", - считает спортсменка.

24-летняя Анзорова является действующей чемпионкой России и обладательницей кубка страны - 2021. На первенстве России в Грозном она победила с результатом 213 кг (93+120), на январском кубке страны - 216 кг (96+120). Второй на этих турнирах была 28-летняя Кондрашова.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, соревнования завершатся 11 апреля. Организаторами турнира являются Европейская федерация тяжелой атлетики и Федерация тяжелой атлетики России при поддержке Министерства спорта РФ и департамента спорта Москвы.