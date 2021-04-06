Главный тренер женской сборной заявил, что доволен бронзой штангистки Анзоровой

Анзорова, выступающая в весовой категории до 64 кг, в сумме показала результат 222 кг (100 кг в рывке + 122 кг в толчке). Четырехкратной чемпионкой Европы стала представительница Румынии Лоредана Тома (244), второе место заняла британка Сара Дэвис (230). Россиянка Яна Кондрашова стала восьмой (209).

"Медаль, конечно, здорово. Настя, как и Ольга Тё, пришла во взрослую команду из молодежки и первый год выступает за основной состав. И для дебюта на взрослом уровне это очень даже неплохо", - сказал Аниканов.

"Радует еще и то, что Анастасия прибавляет. На недавнем кубке страны она подняла 216 кг, сейчас на шесть килограммов больше. Налицо положительная динамика. У нас есть все предпосылки, что она и дальше будет прогрессировать", - отметил тренер.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, соревнования завершатся 11 апреля.