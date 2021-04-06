{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Главный тренер женской сборной заявил, что доволен бронзой штангистки Анзоровой

Геннадий Аниканов отметил, что спортсменка прогрессирует

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадий Аниканов доволен выступлением Анастасии Анзоровой, сумевшей выиграть бронзовую медаль чемпионата Европы в Москве. Об этом Аниканов рассказал журналистам.

На эту тему
Россиянка Анастасия Анзорова завоевала бронзу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Россиянка Анастасия Анзорова завоевала бронзу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Анзорова, выступающая в весовой категории до 64 кг, в сумме показала результат 222 кг (100 кг в рывке + 122 кг в толчке). Четырехкратной чемпионкой Европы стала представительница Румынии Лоредана Тома (244), второе место заняла британка Сара Дэвис (230). Россиянка Яна Кондрашова стала восьмой (209).

"Медаль, конечно, здорово. Настя, как и Ольга Тё, пришла во взрослую команду из молодежки и первый год выступает за основной состав. И для дебюта на взрослом уровне это очень даже неплохо", - сказал Аниканов.

"Радует еще и то, что Анастасия прибавляет. На недавнем кубке страны она подняла 216 кг, сейчас на шесть килограммов больше. Налицо положительная динамика. У нас есть все предпосылки, что она и дальше будет прогрессировать", - отметил тренер.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, соревнования завершатся 11 апреля.

Теги
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике
Зимние олимпийские виды спорта
Российские керлингисты обыграли команду США в матче чемпионата мира
Встреча завершилась со счетом 11:8 в пользу россиян
Читать полностью