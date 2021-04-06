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Фигурное катание

Косторная заявила, что у Тутберидзе смогла войти в зону комфорта

Фигуристка отметила, что набирает форму
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная вошла в зону комфорта после возвращения в группу Этери Тутберидзе. Об этом она рассказала журналистам после выступления в шоу "Чемпионы на льду".

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Косторная - воспитанница группы Тутберидзе. 31 июля 2020 года стало известно, что спортсменка переходит к Евгению Плющенко. В марте 2021 года она вернулась к Тутберидзе.

"Я вошла в зону комфорта. Все хорошо, получается набирать форму, и довольно-таки неплохо - были целые чистые программы, была близка к той форме, что была в прошлом сезоне", - сказала Косторная.

Косторной 17 лет, в текущем сезоне она стала второй на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. В начале сезона спортсменка перенесла коронавирус. По итогам финала Кубка России фигуристка заняла шестое место и не смогла отобраться на предстоящий чемпионат мира. В прошлом сезоне Косторная выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при. Россиянка владеет мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59).

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