Косторная заявила, что у Тутберидзе смогла войти в зону комфорта

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная вошла в зону комфорта после возвращения в группу Этери Тутберидзе. Об этом она рассказала журналистам после выступления в шоу "Чемпионы на льду".

Косторная заявила, что была уверена в успехе российских фигуристок на чемпионате мира

Косторная - воспитанница группы Тутберидзе. 31 июля 2020 года стало известно, что спортсменка переходит к Евгению Плющенко. В марте 2021 года она вернулась к Тутберидзе.

"Я вошла в зону комфорта. Все хорошо, получается набирать форму, и довольно-таки неплохо - были целые чистые программы, была близка к той форме, что была в прошлом сезоне", - сказала Косторная.

Косторной 17 лет, в текущем сезоне она стала второй на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. В начале сезона спортсменка перенесла коронавирус. По итогам финала Кубка России фигуристка заняла шестое место и не смогла отобраться на предстоящий чемпионат мира. В прошлом сезоне Косторная выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при. Россиянка владеет мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59).