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Футбол в России

Дубль Смолова помог "Локомотиву" обыграть "Сочи" и выйти в полуфинал Кубка России

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу московского клуба
Ибрагим Цаллагов ("Сочи") и Даниил Куликов ("Локомотив") Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Ибрагим Цаллагов ("Сочи") и Даниил Куликов ("Локомотив")
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 7 апреля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" на выезде обыграл "Сочи" со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче Бетсити - Кубка России по футболу.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Федор Смолов (44-я и 63-я минуты) и Франсуа Камано (90+6), у проигравших отличился полузащитник Артур Юсупов (70). Защитник "Сочи" Кирилл Заика на 50-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Локомотив" является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз, последняя победа была одержана в 2019 году.

В другом четвертьфинальном матче грозненский "Ахмат" обыграл "Уфу" со счетом 1:0. В других четвертьфинальных парах в четверг сыграют тульский "Арсенал" и ЦСКА, а также самарские "Крылья Советов" и столичное "Динамо".

Полуфинальные пары определятся в результате жеребьевки, матчи пройдут 21-22 апреля. Финал запланирован на 12 мая.

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