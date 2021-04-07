"Ак Барс" сократил отставание от "Авангарда" в финальной серии Восточной конференции КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 7 апреля. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" на выезде обыграл омский "Авангард" со счетом 2:1 в третьем матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 389 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Роман Рукавишников (2-я минута) и Дмитрий Воронков (8). У проигравших отличился Клим Костин (36).

"Авангард" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. В первом матче омский клуб победил со счетом 3:1, во втором - 2:0. Четвертая игра серии пройдет 9 апреля в Балашихе, где "Авангард" проводит домашние встречи.

"Авангард" и "Ак Барс" обыграли друг друга по два раза в завершившемся регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в пятый раз. Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016) - во всех этих случаях побеждал "Ак Барс". В 2019 году клубы встретились в первом раунде плей-офф, тогда сильнее оказался "Авангард".

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Ак Барс" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). Высшим достижением "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19).