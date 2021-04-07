Штангист Яркин назвал выступление на чемпионате Европы одним из самых неудачных в карьере

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Рекордсмен России по тяжелой атлетике в весовой категории до 81 кг Вячеслав Яркин считает восьмой результат, показанный на чемпионате Европы в Москве, одним из самых неудачных в карьере. Об этом Яркин сообщил журналистам.

Яркин занял восьмое место в весовой категории до 81 кг с результатом 340 кг (156 кг рывок + 184 кг толчок). Победу с рекордом Европы одержал итальянец Антонио Пиццолато (370 кг). Второе место занял болгарин Карлос Насар (369 кг), третьим стал представитель Латвии Ритварс Сухаревс (347 кг).

"У меня сегодня крайне неудачное выступление получилось, одно из худших за мою спортивную карьеру. Может, сказалось, что перерывы небольшие были между подходами. Теперь надо проанализировать все и постараться не допускать подобного больше", - сказал Яркин.

"В чем причина? Нет очевидных причин для провала. Ориентировался на 160 в рывке и 192 в толчке, но не получилось. Если сравнивать мое состояние с тем, что было на Кубке России, то сейчас форма даже получше. Но сегодня получилось так", - заключил спортсмен.

23-летний Вячеслав Яркин является серебряным призером Универисады-2017, в том же году он выиграл бронзу на юниорском чемпионате мира. На январском Кубке России в Старом Осколе Яркин победил с результатом 348 кг (158+190), установив два рекорда страны - в толчке и сумме двоеборья. Он же первенствовал на чемпионате России - 2020, набрав 341 кг. На чемпионате Европы-2019 года в Батуми победу праздновал Пиццолато с результатом 356 кг.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит с 3 по 11 апреля в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Организаторами турнира являются Европейская федерация тяжелой атлетики и Федерация тяжелой атлетики России при поддержке Министерства спорта РФ и департамента спорта Москвы.