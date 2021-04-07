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КХЛ

Тренер "Ак Барса" Квартальнов доволен игрой Зарипова в третьем матче серии с "Авангардом"

Капитан команды провел первый матч в нынешнем плей-офф
Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов
© Гавриил Григоров/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 7 апреля. /ТАСС/. Главный тренер казанского "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов доволен игрой нападающего Даниса Зарипова в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда". Об этом он сообщил журналистам.

Капитан "Ак Барса" в среду провел первый матч в текущем плей-офф. "Ак Барс" на выезде обыграл "Авангард" со счетом 2:1.

"Конечно [доволен]. Ему много не надо раскачиваться, он бывал в таких ситуациях. Здоровый, сыграл, помог на площадке", - сказал Квартальнов.

"Авангард" ведет в полуфинальной серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертая игра серии пройдет 9 апреля в Балашихе, где омский клуб проводит домашние встречи.

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