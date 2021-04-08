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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Диск от штанги с автографами членов сборной России станет экспонатом музея Минспорта

Торжественная передача диска состоялась перед началом вечерних соревнований московского чемпионата Европы
© Пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Торжественная передача тяжелоатлетического диска с автографами членов сборной России по тяжелой атлетике в музей Министерства спорта РФ состоялась перед началом вечерних соревнований московского чемпионата Европы. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, еще один диск был передан в Центр спортивной подготовки.

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В четверг перед входом во Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялась встреча сборной России и руководства национальной федерации тяжелой атлетики с представителями "Молодежки Общероссийского народного фронта (ОНФ)", а также представителями Центра спортивной подготовки. Активисты "Молодежки ОНФ" подарили штангистам фигурки снегирей Добрынь и российский флаг. Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов вручил начальнику управления единоборств ЦСП Александру Кызласову тяжелоатлетический диск с подписями всех членов сборной России.

"Мы хотим, чтобы еще один диск был передан в музей Минспорта", - сказал на церемонии вручения генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 3 по 11 апреля. Организаторами турнира являются Европейская федерация тяжелой атлетики и Федерация тяжелой атлетики России при поддержке Министерства спорта РФ и департамента спорта Москвы.

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