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Футбол в России

Губернатор Тульской области заявил, что продолжает верить в "Арсенал" и руководство клуба

В четверг команда проиграла ЦСКА и вылетела из Кубка России
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТУЛА, 8 апреля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил доверие руководству и тренерскому штабу местного футбольного клуба "Арсенал" после вылета команды из розыгрыша Бетсити - Кубка России по футболу. Об этом Дюмин рассказал журналистам.

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В четверг "Арсенал" в 1/4 финала турнира уступил ЦСКА со счетом 1:2.

"Я верю в команду, верю в президента клуба. Я им доверяю. Мы еще докажем", - сказал Дюмин.

"Арсенал" открыл счет в игре с ЦСКА, армейцы сумели забить победный гол на 86-й минуте. Тульская команда с 55-й минуты играла в меньшинстве. "Даже когда мы играли вдесятером, у нас было два момента, один из которых можно было использовать. Есть такие моменты, как удача и везение. Вопросов по удалению нет, оно было справедливым. Все зависит от настроя, у нас есть определенные травмы", - отметил он.

Должность руководителя "Арсенала" занимает Гурам Аджоев. Команда располагается на 14-м месте в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.

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