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Биатлон

Хованцев считает, что сборной России по биатлону не нужен главный тренер

В пятницу президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что главный тренер национальной команды Валерий Польховский по состоянию здоровья покинет занимаемую должность 31 мая
Анатолий Хованцев Константин Веремейчик/ТАСС
Описание
Анатолий Хованцев
© Константин Веремейчик/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Ответственность за результаты сборной России по биатлону должны нести старшие тренеры мужской и женской команд, а должность главного тренера можно упразднить. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.

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"В этой ситуации, возможно, эта должность и не нужна, - сказал Хованцев. - Старшие тренеры с прошлого года сами пишут программы. Думаю, что ответственность будет лежать на них, и это правильно".

"Вообще, если будет главный тренер, то он должен обладать организаторскими способностями. Я не могу обозначить кандидатуру, сложно сказать, кто может быть. Это зависит от решения правления", - добавил он.

Старшим тренером мужской команды является Валерий Каминский, женской - Михаил Шашилов.

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