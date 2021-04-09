Хованцев считает, что сборной России по биатлону не нужен главный тренер

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Ответственность за результаты сборной России по биатлону должны нести старшие тренеры мужской и женской команд, а должность главного тренера можно упразднить. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.

В пятницу президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что главный тренер национальной команды Валерий Польховский по состоянию здоровья покинет занимаемую должность 31 мая.

"В этой ситуации, возможно, эта должность и не нужна, - сказал Хованцев. - Старшие тренеры с прошлого года сами пишут программы. Думаю, что ответственность будет лежать на них, и это правильно".

"Вообще, если будет главный тренер, то он должен обладать организаторскими способностями. Я не могу обозначить кандидатуру, сложно сказать, кто может быть. Это зависит от решения правления", - добавил он.

Старшим тренером мужской команды является Валерий Каминский, женской - Михаил Шашилов.