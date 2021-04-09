Кущенко: баскетболисты "Зенита" приблизились к плей-офф Евролиги, обыграв "Маккаби"

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Зенит" одержал важную победу в борьбе за путевку в плей-офф баскетбольной Евролиги, теперь нужно выиграть еще один матч и решить задачу. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В пятницу "Зенит" обыграл израильский "Маккаби" со счетом 86:69 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. В плей-офф выходят восемь команд. "Зенит" идет на восьмом месте в таблице, последний матч регулярного чемпионата команда проведет 12 апреля дома против греческого "Панатинаикоса".

"Петербуржцы теперь в шаге от плей-офф. "Зенит" сыграл очень дисциплинированно, добавился Блэк, а защита была местами безумной, - сказал Кущенко. - "Маккаби" - серьезный соперник, но теперь нужно забыть эту игру, чтобы через три дня обыграть "Панатинаикос" - команду с большими традициями, играющую в иной баскетбол, нежели израильтяне. Важно сохранить голову и хладнокровие в решающей игре".

Ранее в пятницу УНИКС на своей площадке со счетом 85:81 обыграл итальянский "Виртус" во втором матче полуфинала Еврокубка - второго по значимости международного турнира в Европе. Серия идет до двух побед.

"УНИКС показал, что есть потенциал победить в третьей игре в Италии. Повторюсь, но команды нашей лиги продолжают показывать хороший уровень на международной арене", - добавил президент Единой лиги ВТБ.