Тремя матчами стартует 25-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 10 апреля. 25-й тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу тремя матчами. Игры большинства лидеров чемпионата состоятся в воскресенье, а московский ЦСКА проведет свою встречу 12 апреля.

В этот день в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Все игры 25-го тура чемпионата России будут посвящены Дню космонавтики. Перед каждым матчем состоится церемония в память о подвиге Гагарина. Встречи будут начинаться с реплики "Поехали!".

В субботних матчах "Химки" примут "Тамбов", "Ростов" сыграет с "Рубином", а "Уфа" - с "Ахматом". "Уфа" после 24 матчей занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. После поражения в прошлом туре от "Динамо" (0:4) пост главного тренера уфимцев покинул Рашид Рахимов.

"Уфа" и "Ахмат" после этого в Грозном провели матч 1/4 финала Кубка России, в котором хозяева одержали победу со счетом 1:0. Исполняющим обязанности главного тренера гостей в той игре был Николай Сафрониди. В пятницу клуб объявил о назначении на пост главного тренера Алексея Стукалова.

Набравшие ход "Спартак" и "Локомотив" сыграют между собой

В центральном матче тура в воскресенье на "РЖД-Арене" сойдутся "Локомотив" и "Спартак". Обе московские команды отлично выглядят в последних встречах. Красно-белые одержали четыре победы подряд в чемпионате, а железнодорожники после зимней паузы и вовсе выиграли все семь официальных матчей - пять в чемпионате и два в Кубке России.