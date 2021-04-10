Российский боксер Власов проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBO

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Максим Власов проведет бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) против американца Джо Смита - младшего. Поединок пройдет в Тусле (штат Оклахома).

Бой за титул чемпиона мира по боксу Власов - Смит перенесен на весну из-за коронавируса

Изначально бой за вакантный чемпионский пояс WBO между Власовым и Смитом должен был пройти 11 февраля, но был перенесен из-за коронавируса у россиянина. До этого титулом чемпиона мира в полутяжелом весе владел мексиканец Сауль Альварес, отобравший его у российского боксера Сергея Ковалева. Затем Альварес перешел в другую весовую категорию, оставив пояс вакантным.

"Смит - очень прямолинейный боец. Он очень простой и предсказуемый боксер, всегда одинаковый", - сказал Власов на пресс-конференции.

Смит-младший провел 29 боев и выиграл 26, из которых 21 поединок завершился для его соперников досрочно. На счету Власова 48 боев и 45 побед, 26 из которых - нокаутами.

В этот же день в Анкассвиле (штат Коннектикут) бой проведет бывший чемпион мира Сергей Липинец. Его соперником станет американец Джарон Эннис.

В активе 31-летнего Липинца 16 побед (12 - нокаутом), одна ничья и одно поражение. На счету 23-летнего Энниса 26 побед (24 - нокаутом).