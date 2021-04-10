Наниев назвал московский чемпионат Европы по тяжелой атлетике одним из лучших в истории

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Обладатель бронзовой медали в весовой категории до 109 кг Тимур Наниев считает московский чемпионат Европы по тяжелой атлетике одним из лучших в истории. Об этом Наниев сказал журналистам.

26-летний Наниев в субботу выиграл бронзу чемпионата Европы в Москве, показав результат 401 кг (184 кг в рывке + 217 кг в толчке). Первым стал серебряный призер чемпионата мира украинец Дмитрий Чумак (407 кг, 181+226), второе место занял болгарин Христо Христов (406 кг, 186+220). Для мужской сборной России бронзовая медаль Наниева стала первой в двоеборье на чемпионате Европы.

"Это один из самых лучших чемпионатов Европы, с точки зрения организации и проведения. Даже чемпионатам мира очень сложно сравниться с тем, что мы имеем здесь", - сказал Наниев.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 3 по 11 апреля. Организаторами турнира являются Европейская федерация тяжелой атлетики и Федерация тяжелой атлетики России при поддержке Министерства спорта РФ и департамента спорта Москвы.