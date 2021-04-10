Россиянка Ахмерова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Российская штангистка Дарья Ахмерова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 87 кг. Соревнования проходят в Москве.

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Ахмерова показала результат 246 кг (108 кг в рывке + 138 кг в толчке). Второе место заняла спортсменка сборной Молдавии Елена Чилчич (245 кг, 107+138), третьей стала еще одна представительница России Дарья Рязанова (240 кг, 105+135). Для женской сборной России золотая медаль Ахмеровой стала первой в двоеборье на чемпионате Европы.

В последний день соревнований 11 апреля российские спортсменки не представлены в весовой категории свыше 87 кг. Таким образом, женская сборная России завершила выступление на чемпионате Европы в субботу.

В общем зачете турнира лидирует сборная Украины, в активе которой четыре золотые и одна бронзовая медаль. Второе место занимает сборная Болгарии (3-3-1), третье - команда Армении (2-1-3). Сборная России занимает шестое место (1-4-4).

20-летняя Рязанова является победителем юниорских мировых и европейских первенств. На январском Кубке России в Старом Осколе она заняла второе место с результатом 232 кг (100+132), победила тогда 21-летняя Ахмерова - 239 кг (103+136), которая в 2019 году выиграла золото юниорского чемпионата мира в Фиджи, выступая тогда за сборную Казахстана.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве завершится 11 апреля.