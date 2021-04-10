Карпин назвал причины поражения футболистов "Ростова" в матче с "Рубином"

ТАСС, 10 апреля. Казанский футбольный клуб "Рубин" превзошел "Ростов" в реализации моментов. Об этом заявил главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба ростовского клуба.

В субботу "Ростов" на своем поле уступил "Рубину" со счетом 0:1 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"За исключением первых 15 минут владели инициативой, моменты были, - сказал Карпин. - Подвела реализация, все остальное - нормально. Думаю, после замен стали действовать не лучшим образом, игроки должны были усилить игру, но они не вошли в нее. "Рубин" превзошел "Ростов" только в реализации [моментов]".

"Ростов" с 37 очками после 25 игр занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре "Ростов" 17 апреля на выезде сыграет с московским "Локомотивом".