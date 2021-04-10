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Летние олимпийские виды спорта

Глава Всероссийской федерации волейбола назвал заслуженной победу "Динамо" в чемпионате

Волейболисты московского клуба в финале победили петербургский "Зенит"
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Волейболисты московского "Динамо" заслуженно победили "Зенит" в финале чемпионата России. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

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В субботу "Динамо" обыграло петербургский "Зенит" в финальном матче чемпионата России по волейболу - Суперлиги-Париматч. Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:21, 25:18, 23:25, 26:24) в пользу московской команды.

"Это же и хорошо, что никто не мог предсказать победителя заранее, - сказал Шевченко. - Хорошо, что у нас был такой "Финал шести". Перед ним невозможно было сделать более точного прогноза. "Динамо" провело хорошую работу, хотелось бы отметить тренера".

"Динамо" стало трехкратным чемпионом России. Последний раз бело-голубые выигрывали национальное первенство в сезоне-2007/08, также на счету команды золото в сезоне-2005/06.

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