Боксер Липинец не получил серьезных травм, несмотря на нокаут

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Липинец не получил серьезных травм, несмотря на поражение нокаутом. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

В ночь на воскресенье в 12-раундовом поединке бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг Липинец проиграл нокаутом американцу Джарону Эннису. Бой прошел в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) и продлился шесть раундов.

"Сергей прошел обследование после боя. У него нет проблем со здоровьем", - сказал собеседник агентства.

В послужном списке 32-летнего россиянина 16 побед (12 нокаутом), одна ничья и два поражения. Он сотрудничает с американским менеджером Элом Хэймоном и тренируется в США у Джо Гуссена, который работал с Шейном Мосли, Риддиком Боу, Диего Корралесом, Амиром Ханом. Липинец в 2017 году стал чемпионом мира по версиии IBF в весе до 63,5 кг и расстался с титулом в следующем поединке, проиграв в марте 2018 года американцу Майки Гарсии решением судей.