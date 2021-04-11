Российские штангисты завоевали девять медалей на домашнем чемпионате Европы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который завершился в воскресенье в Москве.

Золотую медаль в весовой категории до 87 кг завоевала Дарья Ахмерова. Серебряными призерами стали Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Ольга Тё (до 59 кг) и Яна Сотиева (до 76 кг), бронзовыми - Тимур Наниев (до 109 кг), Анастасия Анзорова (до 64 кг), Анастасия Романова (до 76 кг) и Дарья Рязанова (до 87 кг).

Первое место в медальном зачете заняла сборная Украины (4 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль), второе - команда Болгарии (3-3-1), третье - Армении (2-2-4). Сборная России заняла восьмое место.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2022 году пройдет в Польше.