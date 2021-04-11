Федун заявил, что у него есть вопросы по судейству в матче "Локомотив" - "Спартак"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун имеет вопросы по судейству в матче с "Локомотивом". Об этом Федун рассказал журналистам.

"Локомотив" впервые с 2017 года победил "Спартак" в матче РПЛ

Во втором тайме матча 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Спартак" при счете 2:0 в пользу железнодорожников мяч после удара нападающего красно-белых Джордана Ларссона попал в руку защитника "Локомотива" Пабло в штрафной хозяев.

"Мы будем бороться [за чемпионство] до конца. Есть вопросы по моменту с Промесом, и есть рука", - сказал Федун.

В первом тайме вопросы вызвал эпизод с падением в штрафной "Локомотива" полузащитника "Спартака" Квинси Промеса. Встреча завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:0.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 25 матчах. Лидирует петербургский "Зенит" (54 очка в 25 встречах), "Спартак" идет вторым, имея в активе 47 очков после 25 игр. В следующем туре "Локомотив" 17 апреля примет "Ростов", "Спартак" днем позднее дома сыграет с "Уфой".