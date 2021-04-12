Клуб НХЛ "Баффало" обменял Тэйлора Холла в "Бостон"

ТАСС, 12 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" обменял форварда Тэйлора Холла в "Бостон". Об этом сообщает телеканал Sportsnet .

Вместо с Холлом в "Бостон" отправился нападающий Кертис Лазар. Взамен "Баффало" получил форварда Андерса Бьорка и право выбора во втором раунде драфта 2021 года. Также "Баффало" сохранил 50 процентов зарплаты Холла в $8 млн в своей платежной ведомости.

Холлу 29 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах, в которых забросил две шайбы и отдал 17 голевых передач при общем показателе полезности "-21". В 2018 году форвард в составе "Нью-Джерси" признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ, в составе сборной Канады он дважды выигрывал чемпионаты мира (2015, 2016).

"Бостон" занимает четвертое место в Восточном дивизионе, набрав 48 очков в 39 матчах. В ближайшем матче "Бостон" сыграет 14 апреля дома против "Баффало".