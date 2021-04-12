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КХЛ

Михайлов: вратарь ЦСКА Юханссон переиграл оппонента в серии со СКА

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что армейцы победили в серии за счет опыта и мастерства
Борис Михайлов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Борис Михайлов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон сумел переиграть своего оппонента из СКА Маркуса Хелльберга, что повлияло на итоги полуфинальной серии Кубка Гагарина. Такое мнение ТАСС высказал член наблюдательного совета ЦСКА, советник президента клуба, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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ЦСКА выиграл в шестом матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в гостях со счетом 2:0 и выиграл серию 4-2.

"Все игры серии по накалу были очень напряженными, ЦСКА выиграл за счет опыта и мастерства. Скажу, что и "Локомотив", и СКА были очень серьезными соперниками для армейцев, - сказал Михайлов. - Вся команда достойна похвалы, но в первую очередь я бы хотел выделить вратаря Юханссона. Он переиграл оппонентов".

Форвард ЦСКА Максим Шалунов в серии со СКА набирал по очку в каждом матче, забросив по шайбе в пяти играх из шести. "Тройка Шалунова на протяжении всего сезона хорошо играет, поэтому ее результативность в этой серии не сюрприз. Игроки этого звена (Шалунов, Максим Мамин, Константин Окулов - прим. ТАСС) стали лидерами команды. А в таких ситуациях только лидеры должны проявлять себя: как они играют, так и играет вся команда", - отметил Михайлов.

В финале ЦСКА сыграет с победителем пары "Ак Барс" - "Авангард".

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