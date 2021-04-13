Вошло в привычку. ЦСКА третий раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв СКА

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА переиграл петербургский СКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 2:0 и стал первым финалистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Начиная с 2015 года лишь однажды в финале Западной конференции не было противостояния между армейскими коллективами из Москвы и Санкт-Петербурга. Это произошло четыре года назад, когда "Локомотив" остановил ЦСКА во втором раунде плей-офф. В нынешнем сезоне столичные армейцы, хоть и не без труда, но прошли ярославскую команду во втором раунде в семи матчах. СКА же вышел в финал Западной конференции более уверенно, в пяти играх победив московское "Динамо".
В 2015 году СКА под руководством Вячеслава Быкова сумел обыграть ЦСКА Дмитрия Квартальнова в финале Западной конференции, уступая по ходу серии со счетом 0-3. Но в следующем сезоне московская команда взяла убедительный реванш, выиграв серию в четырех матчах. Следующие две серии также остались за столичной командой (4-2 в 2018 году и 4-3 в 2019-м).
Юханссон переиграл вратарей СКА
В серии с "Динамо" тренерский штаб СКА произвел ряд изменений после первой проигранной встречи. Место Александра Самонова в воротах занял Магнус Хелльберг, также в основную команду были введены нападающие Владислав Каменев и Владимир Ткачев. Перед первым матчем серии с ЦСКА в состав вернулся капитан СКА Евгений Кетов, получивший травму во второй игре с "Динамо".
За исключением Кетова, в составе петербургской команды на первый матч серии изменений не произошло. Однако уже в первом периоде в ворота Хелльберга влетели две безответные шайбы и в перерыве его заменил Самонов. Российский голкипер несколько раз выручил команду и, несмотря на пропущенную шайбу от Максима Шалунова в третьем периоде, сохранил за собой место в воротах на следующий матч.
Во второй игре СКА снова не смог поразить ворота Ларса Юханссона, Самонов опять пропустил необязательную шайбу от Шалунова в начале второго периода, но не раз спасал команду. Вторую шайбу хозяева забросили уже в пустые ворота. На третий матч место в воротах СКА снова занял Самонов. Петербуржцы на своем льду забросили быструю шайбу и блестяще провели первый период, но увеличить преимущество в счете не смогли.
А в начале второй 20-минутки ЦСКА в течение пяти минут забросил в ворота Самонова три шайбы и отправил российского вратаря СКА на скамейку запасных. Хелльберг до конца встречи не пропустил, СКА при счете 2:3 сменил вратаря на шестого полевого игрока, и ЦСКА забросил две шайбы в пустые ворота. Шведский голкипер отыграл победные для СКА четвертый и пятый матчи.
Главным их героем стал форвард Василий Подколзин, который забил и отдал две результативные передачи в Санкт-Петербурге (3:1), а затем оформил дубль в Москве, включая победную шайбу в третьем овертайме (3:2). Однако в шестой встрече ошибка Хелльберга, отдавшего передачу на клюшку сопернику в эпизоде с первой шайбой, свела все усилия на нет. "Магнус хорошую серию провел, Самонов хорошо провел концовку первого матча и второй матч, не сказал бы, что какая-то проблема во вратарях", - отметил главный тренер СКА Валерий Брагин.
Противоположного мнения придерживается советник президента ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. "Вся команда достойна похвалы, но в первую очередь я бы хотел выделить вратаря Юханссона. Он переиграл оппонентов", - сказал Михайлов ТАСС.
У СКА не сработало большинство
Из-за введения жесткого потолка зарплат сильнейший клуб двух предыдущих сезонов ЦСКА был вынужден расстаться со многими лидерами. В Национальную хоккейную лигу (НХЛ) отправились вратарь Илья Сорокин, защитник Александр Романов, а также нападающие Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. В "Авангард" ушел форвард Сергей Толчинский, а в СКА - нападающий Линден Вей.
С введением жесткого потолка зарплат многие предрекали выравнивание сил команд и смены финалистов Западной конференции. Однако армейцы благодаря системной игре сумели снова выиграть регулярный чемпионат. По ходу сезона раскрылась тройка Константин Окулов - Шалунов - Максим Мамин. Форварды этого сочетания отличались в каждой игре серии со СКА, в том числе и в победном шестом матче, а также сыграли ключевую роль в противостоянии с "Локомотивом".
"Конечно, взаимопонимание пришло, очень много незаметных моментов, когда команда помогает - притаскивает шайбу в зону атаки, делает хорошие пересменки. Это командная работа, не бывает, что одна тройка забивает, а остальные ничего не делают. Понятно, что у нас сейчас больше идет в плане голов, но ребята делают очень много работы, чтобы мы могли их забить. Очень много общаемся, были свои моменты, мы их обговорили, пришли к общему знаменателю", - сказал Окулов.
"Тройка Шалунова на протяжении всего сезона хорошо играет, поэтому ее результативность в этой серии не сюрприз. Игроки этого звена стали лидерами команды. А в таких ситуациях только лидеры должны проявлять себя: как они играют, так и играет вся команда", - отметил Михайлов.
СКА же сумел омолодить состав. На более значимые роли вышли Иван Морозов, Василий Подколзин и пришедший в межсезонье из "Ак Барса" Эмиль Галимов. "Для молодых ребят сезон довольно удачный, они приобрели большой опыт. Надеемся, что в дальнейшем они будут играть еще сильнее. Надеюсь, что в будущем СКА больше радовать болельщиков", - сказал Брагин.
Главной проблемой СКА в серии стала реализация численного преимущества. Команда из Санкт-Петербурга не сумела реализовать ни одной из 17 попыток, а в шестом матче не забросила, когда игроки ЦСКА более минуты находились втроем против четверых хоккеистов СКА. "Если бы большинство сработало, конечно, было бы намного легче", - подчеркнул Брагин.
ЦСКА в финалах Кубка Гагарина
Столичная команда в финальной серии поборется за Кубок Гагарина с казанским "Ак Барсом" или омским "Авангардом". После пяти матчей финала Восточной конференции "Авангард" ведет со счетом 3-2. Шестая встреча состоится во вторник в Балашихе.
ЦСКА в третий раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина, не считая предыдущего сезона, когда раунд плей-офф не был доигран из-за пандемии коронавируса. В двух предыдущих случаях в финале армейцы встречались именно с "Ак Барсом" и "Авангардом". В 2018 году столичная команда проиграла казанской команде в пяти матчах, а год спустя завоевала трофей, обыграв в четырех встречах омичей. Всего же для армейцев предстоящий финал будет четвертым в истории КХЛ, в 2016 году красно-синие в седьмом матче уступили магнитогорскому "Металлургу".
Первая встреча финальной серии пройдет 18 апреля в Москве. Все игры противостояния будут проходить через день. Решающий, седьмой матч, в случае необходимости проведения, состоится 30 апреля в Москве.