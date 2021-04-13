Вошло в привычку. ЦСКА третий раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв СКА

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА переиграл петербургский СКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 2:0 и стал первым финалистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

На эту тему ЦСКА обыграл СКА и стал первым финалистом Кубка Гагарина

Начиная с 2015 года лишь однажды в финале Западной конференции не было противостояния между армейскими коллективами из Москвы и Санкт-Петербурга. Это произошло четыре года назад, когда "Локомотив" остановил ЦСКА во втором раунде плей-офф. В нынешнем сезоне столичные армейцы, хоть и не без труда, но прошли ярославскую команду во втором раунде в семи матчах. СКА же вышел в финал Западной конференции более уверенно, в пяти играх победив московское "Динамо". В 2015 году СКА под руководством Вячеслава Быкова сумел обыграть ЦСКА Дмитрия Квартальнова в финале Западной конференции, уступая по ходу серии со счетом 0-3. Но в следующем сезоне московская команда взяла убедительный реванш, выиграв серию в четырех матчах. Следующие две серии также остались за столичной командой (4-2 в 2018 году и 4-3 в 2019-м). Юханссон переиграл вратарей СКА В серии с "Динамо" тренерский штаб СКА произвел ряд изменений после первой проигранной встречи. Место Александра Самонова в воротах занял Магнус Хелльберг, также в основную команду были введены нападающие Владислав Каменев и Владимир Ткачев. Перед первым матчем серии с ЦСКА в состав вернулся капитан СКА Евгений Кетов, получивший травму во второй игре с "Динамо".

На эту тему Михайлов: вратарь ЦСКА Юханссон переиграл оппонента в серии со СКА

За исключением Кетова, в составе петербургской команды на первый матч серии изменений не произошло. Однако уже в первом периоде в ворота Хелльберга влетели две безответные шайбы и в перерыве его заменил Самонов. Российский голкипер несколько раз выручил команду и, несмотря на пропущенную шайбу от Максима Шалунова в третьем периоде, сохранил за собой место в воротах на следующий матч. Во второй игре СКА снова не смог поразить ворота Ларса Юханссона, Самонов опять пропустил необязательную шайбу от Шалунова в начале второго периода, но не раз спасал команду. Вторую шайбу хозяева забросили уже в пустые ворота. На третий матч место в воротах СКА снова занял Самонов. Петербуржцы на своем льду забросили быструю шайбу и блестяще провели первый период, но увеличить преимущество в счете не смогли. А в начале второй 20-минутки ЦСКА в течение пяти минут забросил в ворота Самонова три шайбы и отправил российского вратаря СКА на скамейку запасных. Хелльберг до конца встречи не пропустил, СКА при счете 2:3 сменил вратаря на шестого полевого игрока, и ЦСКА забросил две шайбы в пустые ворота. Шведский голкипер отыграл победные для СКА четвертый и пятый матчи. Главным их героем стал форвард Василий Подколзин, который забил и отдал две результативные передачи в Санкт-Петербурге (3:1), а затем оформил дубль в Москве, включая победную шайбу в третьем овертайме (3:2). Однако в шестой встрече ошибка Хелльберга, отдавшего передачу на клюшку сопернику в эпизоде с первой шайбой, свела все усилия на нет. "Магнус хорошую серию провел, Самонов хорошо провел концовку первого матча и второй матч, не сказал бы, что какая-то проблема во вратарях", - отметил главный тренер СКА Валерий Брагин. Противоположного мнения придерживается советник президента ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. "Вся команда достойна похвалы, но в первую очередь я бы хотел выделить вратаря Юханссона. Он переиграл оппонентов", - сказал Михайлов ТАСС. У СКА не сработало большинство Из-за введения жесткого потолка зарплат сильнейший клуб двух предыдущих сезонов ЦСКА был вынужден расстаться со многими лидерами. В Национальную хоккейную лигу (НХЛ) отправились вратарь Илья Сорокин, защитник Александр Романов, а также нападающие Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. В "Авангард" ушел форвард Сергей Толчинский, а в СКА - нападающий Линден Вей.

На эту тему Брагин: СКА не испытывал проблем с игрой вратарей в серии с ЦСКА