Сафронов: тренеру "Динамо" Кудашову нужно время для построения чемпионской команды

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Новому главному тренеру московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Алексею Кудашову нужно время для построения чемпионской команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший генеральный директор "Динамо" Андрей Сафронов.
Во вторник "Динамо" объявило о назначении Кудашова на пост главного тренера команды. Он сменил Владимира Крикунова.
"Я считаю, что это хороший и правильный выбор, он человек, умеющий и любящий работать с молодыми игроками, прошедший всю динамовскую вертикаль, был в 2012 году капитаном команды, выигравшей Кубок Гагарина. Пусть и небольшое время, но руководил сборной и СКА. Считаю, что это хороший, молодой и перспективный тренер. Для построения чемпионской команды нужно время, можно через полтора года пойти за результатом, а можно дольше, посмотрите, сколько ЦСКА строил свою чемпионскую команду - больше пяти лет", - отметил Сафронов.
"За молодыми будущее, потому что время того поколения, которое добивалось результатов, выигрывало чемпионаты мира и Олимпийские игры, потихоньку подходит к концу. Нужно уступать дорогу. Посмотрите, как молодые проявляют себя - [Дмитрий] Воронков, [Владислав] Цицюра, [Василий] Подколзин - они становятся лидерами своих команд", - добавил собеседник агентства.
"Динамо" вышло в финал Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), где сыграет с ярославским "Локо". "Попадание игроков молодежной команды в основной состав "Динамо" зависит от многих факторов, потому что не все молодые ребята становятся хорошими взрослыми хоккеистами. Нужно смотреть, каждому необходимо свое время: кто-то, выйдя из молодежки, будет два-три года готовиться к взрослому хоккею, а кто-то готов войти в него сразу. Нужно смотреть и ждать, но у динамовской молодежки есть неплохой шанс на победу в Кубке Харламова", - заключил Сафронов.
В сезоне-2020/21 "Динамо" под руководством Крикунова заняло третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили СКА со счетом в серии 1-4.