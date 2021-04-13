Сафронов: тренеру "Динамо" Кудашову нужно время для построения чемпионской команды

"Я считаю, что это хороший и правильный выбор, он человек, умеющий и любящий работать с молодыми игроками, прошедший всю динамовскую вертикаль, был в 2012 году капитаном команды, выигравшей Кубок Гагарина. Пусть и небольшое время, но руководил сборной и СКА. Считаю, что это хороший, молодой и перспективный тренер. Для построения чемпионской команды нужно время, можно через полтора года пойти за результатом, а можно дольше, посмотрите, сколько ЦСКА строил свою чемпионскую команду - больше пяти лет", - отметил Сафронов.

"За молодыми будущее, потому что время того поколения, которое добивалось результатов, выигрывало чемпионаты мира и Олимпийские игры, потихоньку подходит к концу. Нужно уступать дорогу. Посмотрите, как молодые проявляют себя - [Дмитрий] Воронков, [Владислав] Цицюра, [Василий] Подколзин - они становятся лидерами своих команд", - добавил собеседник агентства.

"Динамо" вышло в финал Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), где сыграет с ярославским "Локо". "Попадание игроков молодежной команды в основной состав "Динамо" зависит от многих факторов, потому что не все молодые ребята становятся хорошими взрослыми хоккеистами. Нужно смотреть, каждому необходимо свое время: кто-то, выйдя из молодежки, будет два-три года готовиться к взрослому хоккею, а кто-то готов войти в него сразу. Нужно смотреть и ждать, но у динамовской молодежки есть неплохой шанс на победу в Кубке Харламова", - заключил Сафронов.

В сезоне-2020/21 "Динамо" под руководством Крикунова заняло третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили СКА со счетом в серии 1-4.