Губернатор уверен, что "Финал восьми" вызовет серьезный интерес в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апреля. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов в Нижнем Новгороде вызовет большой интерес у жителей региона, в том числе за счет того, что в турнире принимает участие местный клуб. Такое мнение высказал ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Во вторник стало известно, что Нижний Новгород примет "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов. В финальной части турнира примут участие испанские клубы "Сарагоса", "Сан-Пабло Бургос" и "Тенерифе", чешский "Нимбурк", израильский "Хапоэль" (Холон), турецкий "Пинар Каршыяка", французский "Страсбур" и российский "Нижний Новгород". Матчи пройдут на территории культурно-развлекательного комплекса "Нагорный-Арена", который является домашним стадионом нижегородского клуба.

"У нас есть возможность провести игры с присутствием зрителей и с соблюдением всех мер безопасности. Уверен, что интерес будет серьезным с учетом того, что за победу поборется "Нижний Новгород". Символично, что игры пройдут в праздничные дни - с начала мая до Дня Победы", - сказал Никитин.

Он поблагодарил лигу за доверие и отметил, что для региона 2021 год уже позволил сконцентрировать много значимых событий. "800-летие Нижнего Новгорода становится все более значимой точкой притяжения на международном уровне", - добавил собеседник агентства.

Матчи пройдут с 5 по 9 мая. Лига чемпионов - третий по значимости еврокубковый баскетбольный турнир.