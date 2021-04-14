Плющенко: российские спортсмены будут по-хорошему злыми на Играх из-за отсутствия флага

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российские спортсмены могут выйти по-хорошему злыми и мотивированными на результат в связи с отсутствием флага и гимна на Олимпийских играх. Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко на презентации формы сборной России к Играм в Токио.

Из-за санкций Спортивного арбитражного суда российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх должны выступать без национальных гимна и флага.

"Гимн, герб и флаг должны быть в сердце, душе и голове. Действительно, хочется стоять на пьедестале, слушать гимн и видеть флаг, - сказал Плющенко. - Но сейчас такое время, мы с этим поборемся, наши спортсмены это преодолеют. Главное, все знают, откуда они, за кого и для кого выступают".

"Надеюсь, что наши спортсмены выйдут злыми по-хорошему и покажут классные результаты", - добавил он.

Олимпиада в Токио, перенесенная с прошлого года из-за пандемии коронавируса, пройдет с 23 июля по 8 августа.