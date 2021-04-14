{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

"Реал" впервые за три года вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Команда из Мадрида в четвертьфинале турнира обыграла "Ливерпуль" с общим счетом 3:1
Футболисты "Реала" Марко Асенсио и "Ливерпуля" Эндрю Робертсон AP Photo/Jon Super
Описание
Футболисты "Реала" Марко Асенсио и "Ливерпуля" Эндрю Робертсон
© AP Photo/Jon Super

ТАСС, 14 апреля. Испанский футбольный клуб "Реал" в гостях сыграл вничью с английским "Ливерпулем" со счетом 0:0 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Первый матч завершился победой "Реала" со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд пробилась команда из Мадрида.

Команды сыграли друг с другом в восьмой раз. Ранее они встречались в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18, тогда сильнее оказался "Реал" (3:1). "Реал" и "Ливерпуль" впервые сыграли вничью, в предыдущих встречах четыре раза побеждала испанская команда, трижды - английская.

"Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2017/18, тогда мадридский клуб стал победителем турнира. В последующих двух розыгрышах Лиги чемпионов "Реал" вылетал на стадии 1/8 финала.

В полуфинале "Реал" сыграет с английским "Челси", который в 1/4 финала оказался сильнее португальского "Порту" (2:0, 0:1). Первые матчи 1/2 финала состоятся 27 и 28 апреля, ответные - 4 и 5 мая.

Баскетбольные еврокубки
Выход УНИКСа в финал Еврокубка обеспечил России второе место на следующий сезон в Евролиге
В следующем сезоне Россию в Евролиге представят ЦСКА и УНИКС, третья путевка возможна в случае специального приглашения
Читать полностью