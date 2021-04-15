МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выход УНИКСа в финал Еврокубка обеспечил России второе место на следующий сезон в Евролиге, казанский клуб способен выиграть европейский трофей в этом сезоне. Об этом ТАСС заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

УНИКС на выезде обыграл итальянский "Виртус" со счетом 107:100 в третьем, решающем матче полуфинала Еврокубка.

"Благодаря УНИКСу мы уже точно имеем две путевки на следующий год в Евролигу. Надеюсь, у казанцев не пропадет желание завоевать трофей, и выход в Евролигу на следующий сезон не значит, что задача на этот сезон решена, - сказал Кущенко. - УНИКСу по зубам "Монако", и трофей казанскому клубу нужен. В третьем матче с итальянцами результат сделала командная, быстрая, защитная игра. Пожалуй, это лучший "большой" матч этого УНИКСа".

В финале УНИКС сыграет с "Монако", который в полуфинале со счетом в серии 2-0 обыграл испанскую "Гран-Канарию". Серия пройдет до двух побед, встречи состоятся 27, 30 апреля и, если потребуется, 5 мая.

В следующем сезоне Россию точно в Евролиге представят ЦСКА и УНИКС. Третью путевку Россия получит лишь в том случае, если директорат турнира предоставит wild card.