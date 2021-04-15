Бестемьянова: турнир в Японии показывает, что российские фигуристы заряжены на результат

"У нас есть шанс впервые выиграть этот турнир, мы очень надеемся на это, но успокаиваться нельзя, никто золото нам так просто не отдаст, - сказала Бестемьянова. - Идет очная борьба, надо выйти и откататься. Поэтому я очень болею, чтоб все получилось. На мой взгляд, нашим спортсменам сейчас присуща какая-то заряженность на результат в связи с приближающимися Олимпийскими играми, наши молодцы".

"Я бы не стала объяснять всплеск результатов тем, что якобы российские фигуристы имели возможность полноценно тренироваться в условиях пандемии, а иностранцы нет. Я знаю, многие наши спортсмены переболели, те же Аня Щербакова с [Александром] Галлямовым. И не слышала, чтобы наши зарубежные соперники болели. Я знаю, что [Рика] Кихира все лето каталась в Швейцарии, у нее не было никакого перерыва", - добавила она.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).