{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Бестемьянова: турнир в Японии показывает, что российские фигуристы заряжены на результат

В четверг сборная России после трех видов программы на командном чемпионате мира в Осаке заняла первое место, набрав 49 очков

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Командный чемпионат мира (World Team Trophy) в Японии показывает, что российские фигуристы заряжены на результат. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

В четверг сборная России после трех видов программы заняла первое место, набрав 49 очков. На второй строчке расположились американцы (47), на третьей - команда Японии (42).

На эту тему
Сборная России сохранила лидерство на командном чемпионате мира после выступлений мужчин
Сборная России сохранила лидерство на командном чемпионате мира после выступлений мужчин

"У нас есть шанс впервые выиграть этот турнир, мы очень надеемся на это, но успокаиваться нельзя, никто золото нам так просто не отдаст, - сказала Бестемьянова. - Идет очная борьба, надо выйти и откататься. Поэтому я очень болею, чтоб все получилось. На мой взгляд, нашим спортсменам сейчас присуща какая-то заряженность на результат в связи с приближающимися Олимпийскими играми, наши молодцы".

"Я бы не стала объяснять всплеск результатов тем, что якобы российские фигуристы имели возможность полноценно тренироваться в условиях пандемии, а иностранцы нет. Я знаю, многие наши спортсмены переболели, те же Аня Щербакова с [Александром] Галлямовым. И не слышала, чтобы наши зарубежные соперники болели. Я знаю, что [Рика] Кихира все лето каталась в Швейцарии, у нее не было никакого перерыва", - добавила она.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Теги
Командный чемпионат мира по фигурному катанию
Футбол в Испании
Футболист "Валенсии" Черышев сообщил, что ему нужно завершить адаптацию после травмы
Россиянин пропускал матчи испанского клуба из-за мышечной травмы с 30 января
Читать полностью