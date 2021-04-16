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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном чемпионате мира

Российская команда возглавляет турнирную таблицу, набрав по итогам четырех видов программы 61 очко
Александр Галлямов и Анастасия Мишина Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в японской Осаке.

Мишина и Галлямов по итогам проката получили 73,77 балла. Второе место заняла итальянская пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (66,09), третью строчку заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (65,82).

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Российская команда возглавляет турнирную таблицу, набрав по итогам четырех видов программы 61 очко. Следом располагаются сборные США (56) и Японии (52).

В четверг первое место в ритм-танце у танцевальных дуэтов заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в одиночном женском катании на двух первых строчках расположились Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, а в мужском - лучшим из россиян стал Михаил Коляда, показавший пятый результат. В пятницу программа турнира продолжится произвольным танцем дуэтов, а также произвольной программой мужчин.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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