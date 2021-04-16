Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном чемпионате мира

ТАСС, 16 апреля. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в японской Осаке.

Мишина и Галлямов по итогам проката получили 73,77 балла. Второе место заняла итальянская пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (66,09), третью строчку заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (65,82).