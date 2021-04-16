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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Фигуристы Мишина и Галлямов заявили, что провели полноценный сезон несмотря на пандемию

Россияне выиграли короткую программу на командном чемпионате мира, набрав 73,77 балла
Александр Галлямов и Анастасия Мишина Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Действующие чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов несмотря на пандемию провели полноценный сезон-2020/21. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления с короткой программой на неофициальном командном чемпионате мира в Осаке (World Team Trophy).

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Россияне выиграли короткую программу, набрав 73,77 балла.

"Могу с уверенностью сказать, что в этом сезоне у нас было плюс-минус десять выступлений, - сообщил Галлямов. - В основном в России, у нас были внутренние национальные соревнования - кубки, чемпионаты, сезон был не таким, как предыдущий".

"Но практически это был полноценный сезон", - добавила Мишина.

В предыдущий раз спортсмены выступали в Японии в прошлом сезоне на этапе Гран-при в Саппоро. "За год у нас произошло достаточно много событий - мы поменяли тренера. Случился коронавирус, наверное, это немножко притормозило движение вперед. Но все равно мы сильно спрогрессировали и довольны своим результатом - работа у Тамары Москвиной влияет положительно, мы тренируемся с другими спортсменами, это здорово, это движет обе пары вперед", - сказала Мишина.

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Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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