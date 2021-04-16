Российские фигуристы сохранили лидерство по итогам второго дня командного чемпионата мира

За прокат Коляда получил 180,72 балла. В короткой программе в четверг он занял пятое место. Победу в произвольной программе одержал американец Натан Чен (203,24), второе место занял японец Юдзуру Ханю (193,76), россиянин Евгений Семененко показал пятый результат (166,33).

ТАСС, 16 апреля. Российский фигурист Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в мужском одиночном катании. Турнир проходит в японской Осаке.

Победа Синициной и Кацалапова упрочила лидерство россиян на командном чемпионате мира

Российская команда сохранила лидерство в турнирной таблице, набрав по итогам шести видов программы 91 очко. На втором месте идет сборная США (83), на третьем - команда Японии (78).

В четверг в одиночном женском катании на двух первых строчках расположились Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, в ритм-танце лучший результат показали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В пятницу в короткой программе спортивных пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а Синицина и Кацалапов стали лучшими в произвольном танце.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).