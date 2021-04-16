Российские фигуристы сохранили лидерство по итогам второго дня командного чемпионата мира

ТАСС, 16 апреля. Российский фигурист Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в мужском одиночном катании. Турнир проходит в японской Осаке.
За прокат Коляда получил 180,72 балла. В короткой программе в четверг он занял пятое место. Победу в произвольной программе одержал американец Натан Чен (203,24), второе место занял японец Юдзуру Ханю (193,76), россиянин Евгений Семененко показал пятый результат (166,33).
Российская команда сохранила лидерство в турнирной таблице, набрав по итогам шести видов программы 91 очко. На втором месте идет сборная США (83), на третьем - команда Японии (78).
В четверг в одиночном женском катании на двух первых строчках расположились Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, в ритм-танце лучший результат показали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В пятницу в короткой программе спортивных пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а Синицина и Кацалапов стали лучшими в произвольном танце.
World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).