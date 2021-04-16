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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Фигурист Коляда считает, что командный чемпионат мира подвел для него итоги года

В произвольной программе россиянин занял третье место, в короткой - пятое

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Неофициальный командный чемпионат мира в Осаке (World Team Trophy) стал для российского фигуриста Михаила Коляды определенным подведением итогов года. Об этом спортсмен рассказал после своего выступления на турнире.

В произвольной программе россиянин занял третье место, в короткой - пятое.

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"Каждое соревнование имеет какое-то значение, и командный чемпионат мира для меня важен во-первых тем, что он проходит в Японии, во-вторых - при зрителях, - рассказал Коляда. - Данный старт был подведением каких-то итогов года".

На вопрос о планах на следующий олимпийский сезон Коляда воздержался от комментариев: "Я не люблю говорить о целях, лучше об этом спросить у тренера. Оставлю этот вопрос без комментариев".

Спортсмен в сезоне-2020/21 начал работать с Алексеем Мишиным.

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Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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