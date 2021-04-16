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КХЛ

Леонов: "Ак Барс" в серии плей-офф КХЛ с "Авангардом" боролся до конца

Омский клуб победил казанскую команду в седьмом матче серии и вышел в финал КХЛ

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов считает седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским "Ак Барсом" и омским "Авангардом" игрой достойных соперников. Об этом он сообщил ТАСС.

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Серия, заслуживающая экранизации. "Авангард" вышел в финал плей-офф КХЛ, обыграв "Ак Барс"
Серия, заслуживающая экранизации.

В четверг "Авангард" на выезде обыграл в овертайме "Ак Барс" со счетом 4:3 в седьмом матче полуфинальной серии и вышел в финал.

"Вчера был на игре лично, боролись до конца, очень много символов - 3-3 было в серии, 3:3 было в основное время. Верили и надеялись, была игра достойных соперников, надо признать. Во всех средствах массовой информации пишут, особенно те, кто глубоко разбирается в хоккее, что очень достойные друг друга соперники. Не зря серия дошла до финального такого, решающего матча", - сказал Леонов.

В финале "Авангард" поборется за Кубок Гагарина с ЦСКА, который обыграл в полуфинале СКА со счетом 4-2. Первый матч финала состоится 18 апреля в Москве.

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