"Локомотив" подаст апелляцию на решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС

В пятницу КДК вынес решение о проведении "Локомотивом" 8 мая домашнего матча 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо" на нейтральном поле. Также "Локомотив" оштрафован на 300 тысяч рублей.

ТАСС, 16 апреля. Московский футбольный клуб "Локомотив" подаст апелляцию на решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча чемпионата России со "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Футбольный клуб "Локомотив" не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16 апреля. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки", - говорится в сообщении.

Встреча "Локомотив" - "Спартак" прошла 11 апреля на стадионе "РЖД-Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, после игры распространилось видео, на котором начальник железнодорожников Станислав Сухина за час до начала дерби выходит из судейской комнаты. Позднее портал "Спорт24" опубликовал запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую входит начальник "Спартака" Василий Козловцев. 28 августа 2020 года КДК РФС наказал "Локомотив" проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно после того, как Сухина зашел в судейскую комнату после матча 5-го тура чемпионата России прошлого сезона с "Ахматом" (2:3).

"Локомотив" с 46 очками после 25 игр занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб 17 апреля дома встретится с "Ростовом".