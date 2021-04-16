Бестемьянова: фигуристы Коляда и Семененко очень достойно выступили на турнире в Осаке

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко достойно выступили на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в мужском одиночном катании в японской Осаке. Таким мнением с ТАСС поделилась олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Коляда занял третье место, за прокат он получил 180,72 балла. Семененко показал пятый результат (166,33). Победу в произвольной программе одержал американец Натан Чен (203,24), второе место занял японец Юдзуру Ханю (193,76),

"Наши ребята очень достойно выступали, сделали максимум того, что можно было на сегодняшний день. Теперь они знают, что им нужно делать, чтобы бороться за самые высокие места", - отметила Бестемьянова.

"Михаилу очень идет эта музыка, но будут ли они оставлять ее на олимпийский сезон - это уже решение и стратегия тренера, - добавила собеседница ТАСС. - Ошибки сегодня у Коляды были, но даже с ошибками он сегодня третий. Да, он катался классно, на порядок лучше, чем на чемпионате мира, но ему еще есть куда расти, что доделать. И это потрясающе, что даже с мелкими ошибками он уже получает хорошие баллы, это хорошие перспективы".

Российская команда сохранила лидерство в турнирной таблице, набрав по итогам шести видов программы 91 очко. На втором месте идет сборная США (83), на третьем - команда Японии (78).